Mia moglie è posseduta dal demonio poi la stupra e la picchia davanti alla figlia | 41enne a processo per maltrattamenti e violenza sessuale

Una storia agghiacciante che mette in luce un fenomeno sempre più presente: la violenza psicologica nelle relazioni. Questo uomo, accusato di atrocità inaudite, ha sfruttato la vulnerabilità della moglie, manipolandola con l'ossessione per il sovrannaturale. È un monito per tutti noi: la violenza non è solo fisica, ma può manifestarsi anche attraverso il controllo e la manipolazione. È fondamentale parlarne, far emergere queste dinamiche oscure per proteggere le vittime.

Per anni le ha fatto credere di essere posseduta dal diavolo. Le imponeva riti notturni a base di acqua santa, la insultava, la controllava ossessivamente e la costringeva a subire rapporti sessuali contro la sua volontà. Ora un uomo di 41 anni è imputato al Tribunale di Roma con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale. La vittima, racconta Il Messaggero, ha 37 anni e si è costituita parte civile nel processo. Davanti ai giudici della quinta sezione collegiale, la donna ha ricostruito anni di vessazioni fisiche e psicologiche. Il telefono sequestrato per settimane. Tutto sarebbe iniziato nel 2018, quando il marito avrebbe instaurato «un regime di vita improntato abitualmente a sopraffazioni e vessazioni», decidendo ogni aspetto della vita della moglie: i soldi da prelevare, il permesso per votare e il controllo ossessivo del telefono, che veniva sequestrato alla donna anche per intere settimane. 🔗 Leggi su Open.online

