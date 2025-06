Mezzolara sfida Montespaccato per la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza

Oggi il Mezzolara affronta il Montespaccato in un match cruciale per la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza. La squadra di Nicola Galletti, reduce da una sconfitta amara, è pronta a riscattarsi e lottare con tutte le sue forze. Un punto interessante? La determinazione di ribaltare il risultato potrebbe innescare una nuova era per il club, seguendo il trend delle piccole realtà che emergono nel panorama calcistico italiano. Non perdere questo appuntamento!

L'attesa è finita: oggi, alle 16, al 'Pietro Zucchini' di Budrio, il Mezzolara di Nicola Galletti cercherà di battere con due gol di scarto i rivali laziali del Montespaccato per accedere alla finale degli spareggi nazionali di Eccellenza. Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata sette giorni ad Aranova (Fiumicino), il team biancazzurro ha un solo risultato a disposizione per strappare il pass per la finale ed alimentare così il sogno di fare pronto ritorno in serie D: si tratta, appunto, di un successo con due gol di scarto nei tempi regolamentari oppure con un gol di scarto e successiva vittoria più ampia ai supplementari o nella lotteria dei calci di rigore.

