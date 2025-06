Metro C a Colosseo e Porta Metronia ci siamo | fermate quasi pronte ecco le banchine

Roma si prepara a un grande passo verso il futuro con l'inaugurazione delle nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, attesa per la fine del 2025. Questo progetto non solo migliorerà la mobilità nella città eterna, ma anche il suo volto, rendendo il trasporto pubblico più accessibile. Immagina di camminare tra storia e modernità : le banchine sono pronte a accoglierti! Il cambiamento è alle porte!

L'inaugurazione delle due nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, è prevista alla fine dell'estate, tra settembre e ottobre 2025. Ecco la prima immagine delle banchine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Metro C a Colosseo e Porta Metronia, ci siamo: fermate quasi pronte, ecco le banchine

Oro, nero e resti archeologici. Come saranno metro Colosseo e Porta Metronia

Metro C chiusa il 24 e 25 maggio. In arrivo la stazione Colosseo

