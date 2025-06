Meteo | Previsioni per lunedì 2 giugno

Lunedì 2 giugno a Modena si preannuncia una giornata di sole splendente e temperature estive, con punte di 31°C. Un clima ideale per approfittare delle attività all'aperto, in linea con il trend di riscoperta della natura che caratterizza questa stagione. Non dimentichiamo di idratarci e proteggerci dal sole! Preparati a vivere momenti indimenticabili sotto un cielo poco nuvoloso, perfetto per un picnic o una passeggiata nel verde.

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3852m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per lunedì 2 giugno

