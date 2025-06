Meteo le previsioni in Campania per domenica 1 giugno 2025

Domenica 1 giugno 2025 si preannuncia una giornata splendida in Campania! Cieli sereni e temperature che toccheranno i 29°C renderanno perfetto ogni piano, dall'escursione al mare a una semplice passeggiata nel parco. In un contesto di crescente attenzione per il benessere all'aria aperta, questa è l'occasione ideale per godere della bellezza del territorio. Non dimenticare di portare con te una bottiglia d’acqua!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 1 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3869m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3663m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 1 giugno 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Cerca Video su questo argomento: Meteo Previsioni Campania Domenica Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Nuova allerta meteo gialla in Campania: le previsioni; Le previsioni meteo a Napoli e in Campania per il ponte del 2 giugno; Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 29 maggio 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania per il ponte del 2 giugno

msn.com scrive: Il meteo di Napoli e di tutte le province della Campania per il ponte del 2 giugno. Dopo una settimana all'insegna del bel tempo, il weekend sarà caratterizzato da poche nubi e ...

Meteo, maggio si chiude con caldo estivo: le previsioni da venerdì 30

Come scrive meteo.it: Anticiclone in rinforzo, ma nelle prossime ore dovremo ancora fare i conti con piogge e temporali in diverse regioni. Le previsioni meteo ...

Meteo, nel weekend tempo stabile e caldo in aumento: le previsioni regione per regione

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, nel weekend tempo stabile e caldo in aumento: le previsioni regione per regione ...