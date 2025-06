Meteo le previsioni fino a martedì 3 giugno in Italia | fiammata africana ma anche temporali

L'estate è già nell'aria! Fino a martedì 3 giugno, l'Italia vivrà una fiammata africana che porterà temperature roventi e umidità al limite. Ma non lasciarti ingannare: il caldo sarà interrotto da temporali improvvisi, un segno dell'instabilità climatica in corso. Questo scenario incerto è emblematico di un trend globale, in cui i climi estremi diventano la nuova normalità. Preparati a goderti il sole, ma tieniti pronto per gli acquazzoni!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le previsioni meteo fino a martedì 3 giugno. L’estate è ufficialmente iniziata in anticipo sull’Italia, con una prima ondata di caldo africano che porta temperature elevate, afa soffocante e temporali improvvisi. Secondo gli esperti, il bel tempo sarà accompagnato da instabilità atmosferica in alcune aree del Paese. Caldo africano e aria subtropicale: temperature sopra la media. L’anticiclone africano ha raggiunto l’Italia, trasportando con sé masse d’aria roventi provenienti dal cuore del Nord Africa, tra Marocco e Algeria. Il risultato? Temperature fino a 5-6°C sopra la media stagionale, specialmente al Nord e lungo il versante tirrenico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo, le previsioni fino a martedì 3 giugno in Italia: fiammata africana ma, anche temporali

Leggi anche questi approfondimenti

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Cerca Video su questo argomento: Meteo Previsioni Fino Martedì Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Meteo, sole domani ma martedì torna la pioggia; Fino a martedì meteo ancora incerto; Video Meteo Domani; Meteo, martedì 27 maggio rischio di rovesci e temporali: ecco dove. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne