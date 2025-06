Meteo | il 2 giugno nuvole al mattino ma migliora nel pomeriggio

Il 2 giugno a Genova si presenta con un risveglio nuvoloso, ma non temere: il pomeriggio porta il sole e cieli sereni! Questa transizione riflette un trend di metamorfosi climatica che stiamo vivendo, dove le giornate si rivelano sempre più imprevedibili. Perfetto per pianificare una passeggiata al porto o un aperitivo all'aperto. Preparati a goderti il sole dopo le nuvole!

Ecco le previsioni meteo a Genova e in Liguria a cura di 3B Meteo a partire da lunedì 2 giugno a giovedì 5 giugno. Lunedì a Genova A Genova 2 giugno con cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Meteo: il 2 giugno nuvole al mattino, ma migliora nel pomeriggio

