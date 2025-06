Meteo | il 2 giugno nuvole al mattino ma migliora nel pomeriggio

Inizia giugno a Genova con un cielo nuvoloso al mattino, ma non temere: il pomeriggio porterà tanto sole! Questo cambiamento meteo è un segno del passaggio alla bella stagione, che invita a riscoprire le meraviglie della Liguria. Perfetto per una passeggiata in riva al mare o un aperitivo con vista! Ricorda, ogni giorno è un'opportunità per goderti la bellezza che ti circonda. Preparati a vivere al meglio questa settimana!

Ecco le previsioni meteo a Genova e in Liguria a cura di 3B Meteo a partire da lunedì 2 giugno a giovedì 5 giugno. Lunedì a Genova A Genova 2 giugno con cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge.

