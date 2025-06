Meteo dopo il caldo tornano i temporali in Italia | le zone più a rischio

Dopo giorni di caldo torrido, l'Italia si prepara a un cambio di scena: temporali in arrivo! Mentre il sole bacia le regioni meridionali, il Nord dovrà affrontare nuvole e piogge. Questo contrasto climatico rievoca l'importanza di un clima sempre più imprevedibile, segno dei cambiamenti globali in atto. Non sottovalutare i fenomeni atmosferici: potrebbero portare non solo frescura, ma anche sorprese! Preparati e rimani aggiornato!

Giugno si apre con un mix di sole e temporali sull’Italia. L’alta pressione di origine africana si distende sulle regioni centro-meridionali. Lì il clima si scalda rapidamente. Le temperature aumentano. Il cielo si mantiene sereno. Leggi anche: L’aurora boreale stasera in Italia: come vederla e dove Al Nord invece lo scenario cambia. Le correnti atlantiche scivolano verso le Alpi. Portano instabilità. Il contrasto con l’aria calda favorisce i fenomeni temporaleschi. Non ovunque, ma in alcune aree il rischio cresce. L’atmosfera resta in equilibrio precario. Le perturbazioni si muovono veloci. I fronti passano rapidi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meteo, dopo il caldo tornano i temporali in Italia: le zone più a rischio

Leggi anche Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

