Meteo anticiclone africano nel Ponte del 2 giugno | le previsioni

Preparati a un Ponte del 2 giugno all'insegna del sole e delle temperature estive! L’anticiclone africano, sempre più potente, porterà un clima caldo che promette di farci riscoprire le gioie dell’estate in anticipo. Mentre alcuni locali potrebbero soffrire di temporali tra domenica e lunedì, la maggior parte di noi potrà godere di giornate perfette per gite o relax all’aperto. È il momento ideale per prenotare le tue avventure!

Secondo le ultime previsioni meteo, il Ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da clima caldo, quasi estivo, a causa del passaggio dell'anticiclone africano. Meteo Anticiclone africano sempre più potente sull'Italia nei prossimi 3-4 giorni con un Ponte del 2 giugno sotto il sole quasi ovunque. Solo tra domenica e lunedì avremo dei temporali a

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni

La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

