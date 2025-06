Meta Catania travolgente | 9-0 alla Sandro Abate ora tutto si decide in Gara 3

La Meta Catania riscrive la storia con un clamoroso 9-0 contro la Sandro Abate, dimostrando che la determinazione può ribaltare le sorti di una serie! L'atmosfera del PalaCatania è elettrica e l'attesa per Gara 3 cresce, mentre i tifosi sognano un finale da favola. Questo trionfo non è solo il risultato di una partita, ma un segnale chiaro: la squadra è pronta a lottare fino all'ultimo secondo per la vittoria!

Dominio assoluto al PalaCatania, dove la Meta Catania travolge la Sandro Abate Avellino con un netto 9-0 in Gara 2 dei quarti di finale scudetto. Una prestazione perfetta, che rimette tutto in equilibrio nella serie e proietta i rossazzurri verso la decisiva Gara 3, in programma domenica ancora.

