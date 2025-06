Messaggio d’odio contro la figlia di Giorgia Meloni | il prof chiede scusa ma spuntano altri insulti

Un'incredibile escalation di odio online si è verificata a Napoli, colpendo la figlia della premier Giorgia Meloni. Il professor Stefano Addeo, dopo aver postato insulti inaccettabili, ha provato a scusarsi, ma nuovi attacchi sono emersi. Questo episodio non solo mette in luce il crescente clima di intolleranza sui social, ma solleva interrogativi su come proteggere le generazioni future da questa ondata di violenza verbale. La nostra società può e deve reagire.

NAPOLI – Non si era mai spinto così in basso. Ma l’ultimo post pubblicato su X dal professor Stefano Addeo, 65 anni, insegnante di tedesco al liceo statale Enrico Medi di Cicciano, ha superato ogni limite, arrivando persino a insultare la figlia minorenne della premier Giorgia Meloni. Un attacco che ha fatto scattare l’intervento della polizia postale, che ha identificato il docente, incensurato fino a oggi, e si prepara a trasmettere il caso all’autorità giudiziaria. Il profilo social da cui è partito il messaggio è stato nel frattempo cancellato. Leggi anche: “Senza vergogna”: insulti shock alla figlia di Meloni, la folle scusa in un VIDEO Leggi anche: “Come la ragazza di Afragola”, terribili parole contro la figlia di Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Messaggio d’odio contro la figlia di Giorgia Meloni: il prof chiede scusa, ma spuntano altri insulti

