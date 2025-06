Messa in tv 1 giugno 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 1 giugno 2025, la Messa in tv rappresenta un momento di comunione per chi non può recarsi in chiesa. Sintonizzati su Rai 1 e Canale 5 per non perdere l'emozione di questo rito sacro, trasmesso in diretta. Con orari da confermare, questa occasione è perfetta per ritrovare il senso di comunità anche da casa. Scopri come lo streaming rende accessibile la fede a tutti, ovunque tu sia!

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 giugno 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 giugno. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 giugno 2025, alle ore 10,30 da Piazza San Pietro per il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, presieduta da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa in tv 1 giugno 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

A giugno su Messe da Roma: dalla Basilica di don Bosco e dal Divino Amore; Madonna di San Luca: le Messe delle 10.30 in diretta su E'tv domenica 25 maggio e domenica primo giugno; 1 giugno, celebrazione per il Giubileo delle Famiglie: come raggiungere San Pietro con il Tpl; Papa Leone XIV: in diretta su gli eventi del weekend.

