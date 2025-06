mese del pride tra rainbow washington e go woke go broke

Giugno è il mese del Pride, un momento di celebrazione e visibilità per la comunità LGBTQIA+. Mentre le vere aziende inclusive brillano con iniziative autentiche, altre rischiano di essere accusate di "rainbow washing", un trend insidioso che potrebbe ritorcersi contro. La vera inclusione va oltre un logo colorato: è un impegno quotidiano. Vuoi scoprire se il tuo brand preferito è veramente dalla parte giusta? La risposta potrebbe sorprenderti!

Giugno è il mese del Pride, periodo in cui si concentra la maggior parte delle manifestazioni a supporto dell’inclusione e della comunità Lgbtqia+. Per le aziende realmente inclusive si tratta di un’occasione per mostrare le proprie politiche. Altre, invece, mettono in atto semplici pratiche di rainbow washing. Perché giugno è il mese del Pride. Tutto ebbe inizio nel giugno del 1969 a New York, e per la precisione al bar Stonewall Inn in Christopher Street nel quartiere Greenwich Village. Lo Stonewall Inn era uno storico ritrovo per la comunità Lgbtqia+. Il 27 giugno 1969 la polizia fece un’irruzione con arresti, cosa che fece scoppiare la guerriglia urbana per le strade del Village. 🔗 Leggi su Quifinanza.it