Mercoledì stagione 2 | scopri i primi sei minuti in anteprima

Mercoledì torna a incantare con la sua seconda stagione e Netflix ha già svelato i primi sei minuti in anteprima durante il TUDUM! La curiosità cresce non solo per le avventure della giovane Addams, ma anche per il trend di revival delle serie cult che stanno conquistando il pubblico. Scopri cosa attende i fan: intrighi, misteri e un pizzico di dark humor. Non perdere l'occasione di essere tra i primi a scoprire i segreti di Mercoledì!

Nel contesto dell’ultimo evento promozionale di Netflix, noto come TUDUM, è stata presentata una delle produzioni più attese della piattaforma: la seconda stagione di Mercoledì. La manifestazione ha visto la partecipazione del cast principale, che ha mostrato i primi 6 minuti della nuova stagione, prevista in due parti con debutti rispettivamente il 6 agosto e il 3 settembre. L’occasione ha anche sancito l’ingresso di importanti guest star e novità nel cast, rafforzando l’interesse intorno a questa serie. presentazione della seconda stagione di mercoledì. anticipazioni e contenuti esclusivi. Durante l’evento, il pubblico ha potuto assistere alla proiezione dei primi sei minuti della nuova stagione di Mercoledì, confermando l’attesa crescente tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mercoledì stagione 2: scopri i primi sei minuti in anteprima

Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams!

Mercoledì – Stagione 2 si avvicina e l'attesa cresce! Netflix ha svelato un ritratto della sinistra famiglia Addams, suscitando l'entusiasmo dei fan.

