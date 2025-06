Mercoledì – Stagione 2 | ecco i primi sei minuti!

Mercoledì torna a affascinarci con la sua oscurità unica! Durante il TUDUM, Netflix ha rilasciato i primi sei minuti della seconda stagione, regalando ai fan un assaggio di ciò che li attende. Con la Famiglia Addams al completo, l’atmosfera si fa palpabile e misteriosa, perfettamente in linea con il trend del dark fantasy che conquista sempre più pubblico. Non perdere l’occasione di immergerti nel suo mondo: l’uscita è fissata per il 6 agosto!

Per concludere il grande evento del TUDUM, Netflix ha schierato la Famiglia Addams ( Jenna Ortega, Luis Guzmán, Joanna Lumley, Fred Armisen e Isaac Ordonez ) al completo, che ha mostrato i primi 6 minuti dell’attesissima Mercoledì – Stagione 2, in uscita il 6 agosto con la prima parte e il 3 settembre con la seconda parte della stagione. Il cast ha poi accolto Lady Gaga sul palco del Tudum, confermando ufficialmente la sua partecipazione come guest star della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, nel ruolo della leggendaria insegnante di Nevermore destinata a incrociare il cammino della protagonista Jenna Ortega riprende le iconiche vesti di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordoneznei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

