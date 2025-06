mercoledì 2 i primi 6 minuti della nuova stagione svelano il ruolo disturbante di haley joel osment

Mercoledì 2 si preannuncia carico di tensione e colpi di scena! I primi 6 minuti svelano il disturbante ruolo di Haley Joel Osment, che promette di scuotere la tranquillità della Nevermore Academy. Con Jenna Ortega protagonista, la serie continua a cavalcare l'onda del mistero e dell'ironia macabra, un trend che affascina sempre più gli spettatori. Chi saranno i nuovi nemici che dovrà affrontare? Preparati a scoprirlo!

Al TUDUM non è stato solo svelato in via ufficiale il cast della serie con Jenna Ortega, ma è stato anche mostrato un video con i primi 6 minuti della seconda stagione di Mercoledì Quanti nemici dovrà affrontare Jenna Ortega in Mercoledì 2. Alcuni sono stati già svelati da Netflix nella video con i primi 6 minuti della nuova stagione, mostrato durante il TUDUM di Los Angeles, e nelle prime scene un ruolo di rilievo è certamente quello che occupa il personaggio di Haley Joel Osment. L'attore, annunciato tra le guest star della stagione, interpreterà un serial killer chiamato "Kansas City Bagper", che terrà prigioniera la protagonista in una cantina, ossessionato dalla sua collezione di bambole di porcellana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it