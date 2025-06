Mercoledì 2 | Cast Stellare Trama Horror e Date di Uscita! Tutte le Novità dal TUDUM

La seconda stagione di "Mercoledì" promette di portare il brivido a un nuovo livello! Con un cast stellare e il talentuoso Haley Joel Osment nel ruolo del terribile antagonista, questa serie horror si prepara a conquistare i fan. La trama oscura si intreccia con le tendenze attuali del gothic revival, rendendo tutto ancora più affascinante. Non perdere le date di uscita: l'attesa sta per finire!

Scopri il cast completo, il terribile nuovo antagonista (interpretato da Haley Joel Osment!), la trama più dark e le date di uscita della attesissima seconda stagione di Mercoledì su Netflix. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

