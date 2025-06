Mercato Roma | Dovbyk tra redenzione e cessione Lucca per il futuro e Abraham in uscita

Il futuro della Roma si tinge di giallorosso: con l'arrivo di Gasperini, la società è pronta a rivoluzionare il mercato. Dovbyk potrebbe rappresentare la redenzione, mentre Lucca guarda in avanti e Abraham rischia di salutare. Siamo di fronte a un cambiamento epocale che potrebbe riscrivere le sorti della squadra. La domanda sorge spontanea: sarà la mossa giusta per riportare la Roma ai vertici del calcio italiano?

Roma 31 maggio 2025 - È una questione di giorni, ma a breve sarà ufficializzato l'approdo in giallorosso di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha salutato definitivamente la Dea e ora attende di diventare il nuovo capo allenatore della Roma. Una scelta importante che chiude il discorso panchina e apre al calciomercato. Dopo aver trovato l'erede di Claudio Ranieri, ora Florent Ghisolfi sposterà tutte le proprie attenzioni ai tavoli delle varie trattative. Si comincerà con alcuni rinnovi cruciali, ad esempio quello di Mile Svilar, prima poi delle valutazioni del tecnico sulla rosa attuale ed eventualmente degli investimenti per comporre la squadra che sarà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: Dovbyk tra redenzione e cessione, Lucca per il futuro e Abraham in uscita

Leggi anche questi approfondimenti

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, focalizzandosi sulla difesa.

Cerca Video su questo argomento: Mercato Roma Dovbyk Redenzione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato Roma: Dovbyk tra redenzione e cessione, Lucca per il futuro e Abraham in uscita

Come scrive msn.com: Sulla carta sarebbe un'alternativa a Dovbyk ... più lontano da Roma invece il futuro di Tammy Abraham. L'inglese con ogni probabilità non verrà riscattato dal Milan e tornando nella Capitale, sarà uno ...

MERCATO - Roma, pronti tre nomi in caso di addio di Dovbyk

Scrive napolimagazine.com: Il futuro di Artem Dovbyk rimane ancora in bilico in vista della scelta del nuovo allenatore della Roma. L'attaccante potrebbe quindi dire addio alla squadra giallorossa come riportato da La Gazzetta ...

Roma, futuro incerto per Dovbyk: dipende dall'allenatore. Tre nomi nel mirino in caso di addio

tuttomercatoweb.com scrive: L’attacco della Roma resta un cantiere aperto. In attesa della nomina del nuovo allenatore, il futuro di Artem Dovbyk è tutt’altro.