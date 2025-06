Mercato Lazio futuro di Cataldi in bilico | può fare ritorno nella Capitale? Tutti i dettagli

Il futuro di Danilo Cataldi è avvolto nel mistero: tra un riscatto sfumato dalla Fiorentina e il richiamo della Lazio, il centrocampista potrebbe tornare a casa. In un mercato sempre più dinamico, la sua eventuale riconferma in biancoceleste rappresenterebbe non solo un colpo di scena, ma anche una scommessa su un talento che sa come lasciare il segno. Riuscirà la Lazio a riportarlo nella Capitale? La suspense cresce!

Mercato Lazio, futuro di Cataldi da decidere: può fare ritorno nella Capitale sponda biancoceleste? Tutti i dettagli e le ultime Danilo Cataldi torna al centro delle attenzioni di mercato. Sembrava destinato al riscatto da parte della Fiorentina, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato e la possibilità di un ritorno alla Lazio si fa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Lazio, futuro di Cataldi in bilico: può fare ritorno nella Capitale? Tutti i dettagli

Se ne parla anche su altri siti

Mercato Lazio, quale futuro per Cataldi? Dopo le dimissioni di Palladino…; Calciomercato Lazio: il destino incerto di Cataldi, il capitano che non convince? Le ultime novità.; Lazio, Cataldi via dalla Fiorentina? Con Sarri potrebbe...; Se arrivasse Sarri quale sarebbe il calciomercato della Lazio? I nomi in entrata e in uscita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Lazio, ancora da definire il futuro di Cataldi: può fare ritorno nella Capitale, il punto

Scrive lazionews24.com: In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al mercato e in queste ore si è tornati a parlare del futuro di Cataldi Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Danilo Cataldi, che sem ...

Mercato Lazio, in caso di Sarri-bis torna Cataldi? Il futuro lo deciderà…

Segnala msn.com: Nel caso in cui si dovesse concretizzare il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, il futuro di Danilo Cataldi potrebbe essere molto diverso ...

Mercato Lazio, quale futuro per Cataldi? Dopo le dimissioni di Palladino…

Lo riporta msn.com: Le dimissioni presentate da Palladino potrebbero incidere sul mercato della Lazio. Danilo Cataldi, in prestito alla Fiorentina, è in dubbio ...