Il futuro di Kenan Yildiz con la Juventus è più che mai luminoso! Dopo il Mondiale per Club, il giovane talento bianconero sarà blindato, un segnale chiaro della volontà del club di puntare sui giovani. In un momento storico in cui le squadre investono sempre più su promesse emergenti, Yildiz rappresenta non solo il presente, ma anche un pilastro per il futuro della Vecchia Signora. Non perdere i prossimi sviluppi!

Mercato Juventus, verrà blindato dopo il Mondiale per Club: novità sul futuro di un calciatore bianconero. Cosa filtra. La Juventus vuole ripartire da Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero sarà blindato dai bianconeri, che inizieranno a lavorare ad un ulteriore rinnovo del turco dopo il Mondiale per Club. La nuova dirigenza lavorerà subito per il prolungamento contrattuale di Yildiz. Rispetto ai timori degli ultimi mesi, infatti, filtra grande ottimismo sulla permanenza del calciatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, nessun dubbio sul futuro di quel bianconero: verrà blindato dopo il Mondiale per Club! Novità sul rinnovo

