Mercato Juventus Giovanni Albanese | Situazione ai limiti dell’imbarazzo alla Juve | non c’è ancora un direttore sportivo che può operare prima del Mondiale per Club

La Juventus si trova in una situazione precaria: prima del Mondiale per Club, manca un direttore sportivo in grado di gestire il mercato. Questa incertezza mette a rischio la strategia bianconera, proprio quando le squadre si preparano a rinforzarsi. Con il calcio che si evolve a ritmi vertiginosi, i tifosi si chiedono: riuscirà la Juve a recuperare terreno? È il momento di seguire da vicino gli sviluppi!

Mercato Juventus, Giovanni Albanese ha parlato della situazione in casa bianconera prima dell’inizio del Mondiale per Club. Cosa succede. Oggi inizia ufficialmente la sessione straordinaria di mercato pre Mondiale per Club. Su X, Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport ha parlato così della situazione della Juventus. GIOVANNI ALBANESE – «Situazione curiosa alla Juventus, ai limiti dell’imbarazzo: oggi si è aperto il calciomercato straordinario per le società che partecipano al Mondiale per Club e la Juve – nel pieno della riorganizzazione dirigenziale – non ha un direttore sportivo che possa operare». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Giovanni Albanese: «Situazione ai limiti dell’imbarazzo alla Juve: non c’è ancora un direttore sportivo che può operare prima del Mondiale per Club»

