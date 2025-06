Mercato Inter le mosse per il centrocampo | non soltanto Sucic! Con quelle 2 uscite occhio allo scenario

Il mercato dell'Inter si sta animando, con Sucic già in arrivo e altre sorprese all'orizzonte! Le recenti uscite potrebbero sbloccare operazioni strategiche per il centrocampo. In un contesto di grande competitività in Serie A, ogni mossa sarà cruciale. Non perdetevi i prossimi colpi: gli incastri perfetti potrebbero cambiare le sorti della squadra! Rimanete sintonizzati per scoprire chi sarà il prossimo talento a indossare la maglia nerazzurra.

per i colpi in entrata. Il mercato Inter per la prossima estate sarà anche un gioco d'incastri. D'accordo gli acquisti, con i nerazzurri che già in inverno avevano chiuso l'acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e nelle scorse settimane hanno chiuso l'accordo col Marsiglia per Luis Henrique, ma ci dovranno essere anche delle cessioni. Si può muovere qualcosa a centrocampo. Come spiega il Corriere dello Sport, in caso di addio sia di Kristjan Asllani che di Davide Frattesi, il club di Viale della Liberazione andrebbe a fare almeno un altro acquisto oltre a quello di Sucic.

