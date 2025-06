Mercato Inter in estate cambia la difesa | Bisseck pronto all’addio! 4 nomi sul taccuino per sostituirlo

L'estate si avvicina e il mercato dell'Inter è pronto a scatenarsi! Con Bisseck in uscita, i nerazzurri puntano a rinforzare la difesa con nomi di spicco. In un contesto di grandi cambiamenti, la scelta dei nuovi acquisti sarà cruciale per affrontare al meglio la prossima stagione. Riusciranno a trovare il giusto equilibrio tra freschezza e esperienza? Scopri quali quattro candidati sono sulla lista!

In estate il mercato Inter potrà vedere una mini rivoluzione in alcuni ruoli chiave, tra cui anche la difesa. Con Acerbi e de Vrij che potrebbero essere confermati, il sacrificato potrebbe essere Yann Bisseck, dal quale il club nerazzurro conta di ottenere una ricca plusvalenza. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui 4 nomi sul taccuino dei dirigenti della beneamata per sostituirlo. MERCATO INTER – « Con Zalewski che si avvia ad essere riscatto dalla Roma (6,5 milioni la spesa), Carlos Augusto, di fatto, farà sempre o quasi il vice-Bastoni.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

