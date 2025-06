Mercatino del riuso nuova vita agli oggetti

Domani, in occasione della festa della Repubblica, l'osteria sociale La Tela apre le porte al mercatino del riuso: un’opportunità imperdibile per dare nuova vita a oggetti dimenticati! Unisciti a noi e scopri come praticare l’economia circolare diventa un gioco divertente. In un'epoca in cui il consumo consapevole è un trend imprescindibile, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Non perdere questa possibilità di salvaguardare il Pianeta con stile!

Salvaguardare il Pianeta praticando l’economia circolare, anche in modo ludico. Visitando un mercatino, per esempio, e scoprendo come prolungare il ciclo di vita di prodotti che pensavamo destinati alla raccolta differenziata. Per questo l’osteria sociale La Tela ci invita domani, festa della Repubblica, a partecipare all’iniziativa Rivivi il passato, rinnova il presente, esponi, vendi scambia! Dalle 10 alle 18, nel cortile dell’osteria, in via Saronnese 31, si svolgerà il mercatino del riuso. "Un’occasione unica per dare una seconda vita a oggetti o materiali sfiniti dall’uso quotidiano - spiega il presidente, Giovanni Arzuffi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercatino del riuso, nuova vita agli oggetti

