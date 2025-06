Mentana perde il controllo della moto e cade violentemente a terra | 37enne in condizioni disperate

Un tragico incidente ha scosso Mentana: un 37enne è caduto dalla sua moto, lasciando la comunità in ansia. L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi della guida e sull'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'era di crescente mobilità. Le strade possono essere insidiose; è fondamentale sensibilizzare sull’uso dei dispositivi di protezione. La vita può cambiare in un attimo.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Gattaceca, al civico 69, nel comune di Mentana. L'uomo è stato portato in ospedale con l'elisoccorso, è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

