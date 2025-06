Mensa scolastica ditta esclusa trascina il Comune in tribunale

La battaglia per l'appalto della mensa scolastica di San Nicola la Strada si intensifica: Gfi Food ha deciso di fare ricorso al Tar. Questo episodio non è solo una questione locale, ma mette in luce un trend nazionale: l'attenzione crescente sulla qualità e sulla trasparenza degli appalti pubblici. Con il cibo scolastico al centro del dibattito, è fondamentale garantire servizi che nutrano le nuove generazioni. Chi avrà l'ultima parola?

Ditta esclusa dall'appalto per la mensa scolastica trascina il Comune di San Nicola la Strada in tribunale. La Gfi Food, infatti, ha presentato ricorso al Tar impugnando il provvedimento della Centrale Unica di Committenza Lago di Occhito con cui è stata disposta l'esclusione della ditta dal.

