Memorial Roberto Quartullo | giornata di sport e memoria nel segno di valori autentici

Un evento che celebra non solo il calcio, ma anche i valori fondamentali dello sport: il 1° Memorial Roberto Quartullo ha unito giovani atleti in una giornata carica di emozioni e spirito di squadra. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riscoperta delle radici e dell'importanza della comunità. Un tributo a chi ha dedicato la vita alla crescita dei talenti, dimostrando che lo sport è molto più di un semplice gioco.

Emozione, entusiasmo e una forte partecipazione hanno caratterizzato il 1° Memorial Roberto Quartullo, torneo calcistico giovanile organizzato in onore dello storico fondatore del Centro Reggio Junior, figura molto amata e stimata nell’ambito sportivo reggino per l’impegno e la dedizione con cui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Memorial Roberto Quartullo: giornata di sport e memoria nel segno di valori autentici

Approfondisci con questi articoli

All'OlmoPonte Santa Firmina tutto pronto per il 27° Memorial Roberto Lorentini

Arezzo si prepara a commemorare il 27° Memorial Roberto Lorentini all'OlmoPonte Santa Firmina. Questo evento, in programma per il 17 e 18 maggio, assume un significato speciale in occasione del quarantennale della tragedia dell'Heysel, che ha portato via due giovani concittadini.

Cerca Video su questo argomento: Memorial Roberto Quartullo Giornata Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Memorial Roberto Quartullo: giornata di sport e memoria nel segno di valori autentici; Grande partecipazione al 1° Memorial Roberto Quartullo: una giornata di sport e memoria nel segno dei valori autentici; Primo Memorial ‘Roberto Quartullo’: trionfa il Centro Reggio Junior; Grande partecipazione al 1° Memorial “Roberto Quartullo” | FOTO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Grande partecipazione al 1° Memorial "Roberto Quartullo": una giornata di sport e memoria nel segno dei valori autentici

reggiotv.it scrive: L’evento ha rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva: è stato un importante momento di aggregazione sociale ...

Primo Memorial ‘Roberto Quartullo’: trionfa il Centro Reggio Junior

Da citynow.it: Emozioni, sorrisi e tanto sport hanno contraddistinto il 1° Memorial “Roberto Quartullo”, torneo calcistico giovanile dedicato allo storico fondatore del Centro Reggio Junior. Un evento nato per onora ...