Memorial Luisa Pruni Piccioni la vittoria va al Terni FC | Una giornata di sport e solidarietà

Un pomeriggio di sport e solidarietà ha visto trionfare il Terni FC nel Memorial Luisa Pruni Piccioni, un evento che celebra non solo il calcio, ma anche i legami comunitari. Con la partecipazione di squadre giovanili, il torneo ha messo in luce l'importanza di valori come l'inclusione e il fair play. Un invito a riflettere su come lo sport possa unire le generazioni, oltre a incoraggiare i giovani talenti.

Presso l’impianto sportivo dell’oratorio di San Francesco, il Terni FC ha vinto il Memorial Luisa Pruni Piccioni davanti all’Olympia Thyrus S.V e alla D.B. Bosico calcio 1946, quarta classificata la Futsal Ternana. Un pomeriggio di sport tra le quattro rappresentative con ragazzi del 2015, tanti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Memorial Luisa Pruni Piccioni, la vittoria va al Terni FC: “Una giornata di sport e solidarietà”

Cerca Video su questo argomento: Memorial Luisa Pruni Piccioni Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sabato 31 maggio a Terni il 4° memorial ‘Luisa Pruni Piccioni’; Il 31 maggio 4° Memorial Luisa Pruni Piccioni; Sabato 31 maggio il 4° Memorial Luisa Pruni Piccioni; Il 31 maggio 4° Memorial Luisa Pruni Piccioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Terni, un quadrangolare di calcio per ricordare Luisa Pruni Piccioni

Riporta ilmessaggero.it: Appuntamento sabato 27 maggio all'impianto sportivo "Unicusano training center Renato Perona" in via Sabotino che, dalle 15 alle 18 e 30, ospiterà il secondo memorial Luisa Pruni Piccioni ...

Oggi c’è il memorial “Luisa Pruni PIccioni”

Secondo ternananews.it: E' in programma oggi al centro sportivo in via Ettore Stampini a Roma il torneo di calcio giovanile "Luisa Pruni Piccioni". Appuntamento dalla ore 16.30 alle 19.30 con il quadrangolare tra le ...