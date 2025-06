Memorial Bombonato | lo sport si unisce alla solidarietà per aiutare la ricerca

A Sommacampagna, dal 2 al 21 giugno, il Memorial Nicola Bombonato torna a unire sport e solidarietà per la decima edizione! Questo torneo di calcio a 5 non è solo una competizione, ma un'opportunità per sostenere la ricerca. Gli sportivi si sfideranno, ma il vero obiettivo è aiutare chi ha bisogno. Un momento che celebra la comunità e il legame tra passione sportiva e impegno sociale: non perdere l'occasione di fare la differenza!

A Sommacampagna si rinnova il legame tra sport e solidarietà, con la decima edizione del Memorial Nicola Bombonato, che vedrà quest'anno alcune novità per i partecipanti. Il torneo di calcio a 5, diventato oramai un appuntamento fisso, avrà luogo dal 2 al 21 giugno: tre i match in programma. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Memorial Bombonato: lo sport si unisce alla solidarietà per aiutare la ricerca

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Memorial Bombonato Sport Unisce Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sport e solidarietà scendono in campo insieme al Memorial Bombonato

Come scrive veronasera.it: Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, il Memorial Bombonato torna ad unire solidarietà e spor. A partire dalle ore 20 di lunedì 30 maggio, agli impianti sportivi di ...

Grande esordio per il 4° Memorial Pano: emozioni e sport a Sabbioncello San Pietro

Riporta msn.com: E un pensiero speciale a chi ha voluto e organizzato questo Memorial per ricordare una figura che ha lasciato tanto nel cuore di molti. Lo sport unisce, sempre".