Un evento che unisce sport e memoria: il "Memorial Alessia Cambi" ha portato a Prato un messaggio di solidarietà e passione per il calcio femminile. Un tributo a chi ha saputo creare legami tra Italia e Stati Uniti, dimostrando come lo sport possa abbattere barriere culturali. Questo torneo non è solo una competizione, ma un simbolo di come il calcio stia diventando un linguaggio universale. Non perderti le prossime edizioni!

Dagli Stati Uniti a Prato, per rendere omaggio ad una donna che aveva costruito un ponte fra due realtà lontane attraverso lo sport. Si è svolta pochi giorni fa presso gli impianti sportivi di Santa Lucia la prima edizione del " Memorial Alessia Cambi " di calcio femminile, dedicato alla quarantottenne scomparsa prematuramente lo scorso febbraio. Un’iniziativa promossa dalla Millikin University e dal CSL Prato Social Club insieme a Selby McCreery, madre di Alessia, che ha visto sfidarsi una formazione femminile del club pratese ed la rappresentativa calcistica dell’università statunitense. Prima dell’incontro, è stata ricordata ed omaggiata la figura di Cambi, impegnata nel mondo della chiesa e della promozione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Memorial Alessia Cambi: calcio femminile unisce Prato e Stati Uniti

