Meloni | spirale odio ha superato limite

La premier Meloni lancia un appello accorato contro la spirale d'odio che ha superato ogni limite, sottolineando che i bambini non possono diventare strumenti di conflitto politico. In un periodo in cui le tensioni sociali sono alle stelle, questo messaggio risuona come un invito alla responsabilità collettiva. La protezione dei più vulnerabili dovrebbe unirci, non dividerci: possiamo scegliere di abbattere i muri dell’intolleranza.

15.50 "Nessuna divergenza politica, nessuna battaglia ideologica può mai giustificare l'attacco ai figli, ai bambini, alla parte piĂą intima e sacra della vita di una persona". Così la premier Meloni sui social. "Le minacce rivolte anche ai figli del vicepremier Matteo Salvini e del ministro Matteo Piantedosi dimostrano che non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d'odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite", scrive. Ed esprime "piena solidarietĂ " a Salvini e Piantedosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

