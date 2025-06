Meloni minacce alla figlia; parla il prof campano Addeo | Un gesto stupido chiedo scusa

Il prof. campano Addeo ha generato polemiche con un post impulsivo che ha coinvolto la figlia di Meloni, scatenando un acceso dibattito sui limiti della critica politica. In un'epoca in cui le parole pesano più che mai, il suo gesto mette in luce una questione fondamentale: fino a dove possiamo spingerci nel dissenso? Chiedere scusa è un passo, ma il tema della responsabilità comunicativa resta cruciale. Qual è il confine tra opinione e insulto?

«È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Meloni, minacce alla figlia; parla il prof campano Addeo: «Un gesto stupido, chiedo scusa»

Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso»

Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

