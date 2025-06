Meloni minacce alla figlia | individuato il prof campano autore degli insulti chi è e cosa insegna

Il web, purtroppo, è spesso un luogo di insulti e minacce, e il caso che coinvolge Ginevra Meloni ne è un triste esempio. La polizia postale ha individuato il prof campano responsabile, un docente che insegna a giovani mente. Questo episodio ci invita a riflettere sulla responsabilità di chi educa e sull'importanza di preservare un dialogo civile, soprattutto in un periodo in cui la violenza verbale online sembra dilagare sempre di più.

È stato identificato dalla polizia postale e ha già ammesso agli investigatori di essere l'autore delle minacce social alla figlia della premier Giorgia Meloni, Ginevra.

Minacce social alla premier da parte di un dipendente pubblico: "Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola"

Le minacce social rivolte alla figlia della premier Meloni scatenano un acceso dibattito sulla responsabilità dei dipendenti pubblici.

È stato identificato dalla polizia postale e ha già ammesso agli investigatori di essere l'autore delle minacce social alla figlia della premier Giorgia Meloni, Ginevra.

«È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: ...

Il messaggio di morte contro la bambina è partito dall'account di un docente di tedesco di una scuola superiore