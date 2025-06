Meloni | Minacce ai figli di Salvini e Piantedosi superato ogni limite

In un clima sempre più teso, le minacce ai figli di figure politiche come Salvini e Piantedosi segnalano un pericoloso aumento dell'odio online. Giorgia Meloni non esita a descrivere questa violenza come una spirale che travolge la nostra società. È fondamentale riflettere su come il fanatismo ideologico possa avvelenare il dibattito pubblico e minacciare la sicurezza delle famiglie. La vera sfida? Ricostruire un dialogo civile.

“Le minacce rivolte anche ai figli del Vice premier Matteo Salvini e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dimostrano che non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d’odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite”. È quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta con una nota sui recenti episodi di intimidazione. Il Premier ha espresso la sua piena solidarietà ai due esponenti del governo, condannando con fermezza gli attacchi: “Nessuna divergenza politica, nessuna battaglia ideologica può mai giustificare l’attacco ai figli, ai bambini, alla parte più intima e sacra della vita di una persona”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni: “Minacce ai figli di Salvini e Piantedosi, superato ogni limite”

