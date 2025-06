Meloni in Asia centrale | 7 mld accordi kazaki dazi Ucraina e Carbonaro

Meloni in Asia Centrale: una mossa strategica da 7 miliardi di euro! Nel corso della sua prima missione in questa regione, la premier ha siglato accordi significativi con Kazakistan e Uzbekistan. Questi investimenti non solo rafforzano le relazioni bilaterali, ma testimoniano un crescente interesse dell'Italia nel cuore dell'Asia, un'area chiave per il commercio e la geopolitica. Scopri come queste intese potrebbero influenzare il panorama internazionale!

Nel corso di una intensiva missione in Asia Centrale, la prima dal suo insediamento, la premier ha sancito accordi per un valore totale superiore a 7 miliardi di euro. Gli accordi includono oltre 4 miliardi con il governo kazako e 3 miliardi con madrase di Samarcanda in Uzbekistan, riflettendo una strategia chiara di rafforzamento della .

Meloni chiude intese per 4 miliardi con Kazakistan. Martedì incontro con Macron per 'ricucire'

Oltre 4 miliardi di euro in accordi firmati con il governo kazako, che si aggiungono ai 3 miliardi, sottoscritti ieri tra le madrase di Samarcanda, in Uzbekistan. Si chiude così la prima ...

Meloni: "Italia prima nazione dell'Ue a investire nelle relazioni con Asia centrale"

Astana, 30 maggio 2025 "L'Italia è stata la prima nazione in Ue a decidere di investire nelle relazioni con l'Asia centrale e i suoi Paesi. Abbiamo mostrato la via l nostro esempio ha guidato il cammi ...

Giorgia Meloni a Samarcanda: "Uzbekistan strategico, rafforziamo il parternariato"

Al termine la premier è partita per il Kazakistan. Diversi gli incontri in programma, volti a siglare accordi di cooperazione, soprattutto in settori chiave come infrastrutture e energia ...