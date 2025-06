Meloni il prof delle minacce senza vergogna | A chi ho chiesto di fare quel post

In un clima di crescente tensione sui social media, il professor campano al centro delle polemiche si scusa per le minacce rivolte alla figlia di Giorgia Meloni. Ma non è un caso isolato: anche Matteo Salvini denuncia insulti inaccettabili contro la sua famiglia. Questo fenomeno di odio virtuale mette in luce una realtà allarmante: l’intolleranza sta diventando la norma. Riflessioni necessarie su rispetto e responsabilità sono d'obbligo.

Mentre il professore campano si scusa per il post con le minacce dirette alla figlia della premier Giorgia Meloni, spuntano altri casi di odio sui social che colpiscono esponenti dell'esecutivo. È lo stesso vicepremier Matteo Salvini a denunciare gli insulti volgari diretti a sua figlia in un profilo su X. Il leader della Lega pubblica lo screenshot di un profilo dedicato alla minore con pesanti offese sessiste e scrive: "Un conto sono il confronto politico e la critica, anche accesi, sempre ammessi in democrazia. Tutt'altro conto sono le minacce e gli insulti, volgari, pesanti, schifosi ai familiari e ai bambini, che non c'entrano nulla". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, il prof delle minacce senza vergogna: "A chi ho chiesto di fare quel post"

