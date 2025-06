Melanoma glicemia alta dimezza la sopravvivenza in pazienti senza diabete

Una recente scoperta cambia le regole del gioco per i pazienti con melanoma metastatico: livelli elevati di glicemia possono dimezzare la sopravvivenza, anche in chi non ha il diabete. Questo dato risuona in un'epoca in cui l'attenzione alla salute metabolica è sempre più cruciale. La connessione tra metabolismo e oncologia apre nuove strade nella personalizzazione delle terapie. È il momento di monitorare la nostra salute sotto ogni aspetto!

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - I livelli di glicemia nel sangue potrebbero predire la prognosi dei pazienti con melanoma metastatico in trattamento con l'immunoterapia. Se infatti la glicemia è alta, anche in assenza di diabete, la prognosi è peggiore e la sopravvivenza alla malattia si dimezza.

Leggi anche Melanoma, Ascierto: “La glicemia alta dimezza la sopravvivenza” - Un recente studio ha rivelato un legame sorprendente tra i livelli di glicemia e la sopravvivenza nei pazienti con melanoma metastatico sottoposti a immunoterapia.

