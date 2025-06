Melanoma Ascierto | La glicemia alta dimezza la sopravvivenza

Un recente studio ha rivelato un legame sorprendente tra i livelli di glicemia e la sopravvivenza nei pazienti con melanoma metastatico sottoposti a immunoterapia. La glicemia alta, anche in assenza di diabete, può dimezzare le possibilità di vita. Questo dato suscita interrogativi sull'importanza della gestione della salute metabolica non solo nella prevenzione, ma anche durante il trattamento del cancro. È tempo di considerare il nostro stile di vita come un alleato fondamentale nella lotta contro il melanoma!

Tempo di lettura: 2 minuti I livelli di glicemia nel sangue potrebbero predire la prognosi dei pazienti con melanoma metastatico in trattamento con l'immunoterapia. Se infatti la glicemia è alta, anche in assenza di diabete, la prognosi è peggiore e la sopravvivenza alla malattia si dimezza. A fare luce su questa associazione è uno studio condotto da Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia e Terapie Innovative dell' Istituto Pascale di Napoli, presentato al congresso dell'American Society of Clinical Oncology (Asco).     "Con la scoperta del ruolo della glicemia nei pazienti con melanoma potremmo aver individuato un nuovo potenziale marcatore prognostico che ci consentirebbe di migliorare la risposta dei pazienti ai trattamenti", commenta Ascierto.

