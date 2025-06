Medioriente | Tajani anche madre Adam verrà in Italia

La storia della madre di Adam, che arriva in Italia insieme ai suoi bambini, mette in luce un trend di solidarietà che sta caratterizzando l'Europa. In un momento storico in cui i conflitti nel Medioriente continuano a causare sofferenza, l'Italia si propone come un faro di accoglienza e umanità. Tajani sottolinea un impegno straordinario: questo è solo l'inizio di una nuova era di supporto per chi ha bisogno.

Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Dopo la morte del marito, anche la madre del piccolo Adam verrà in Italia, insieme alla sorella e altri quattro bambini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del ricevimento al Quirinale per la festa della Repubblica. “Secondo voi perché hanno scelto l’Italia? Nessuno sta facendo quanto il nostro Paese per Gaza a livello umanitario”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Tajani, anche madre Adam verrà in Italia

