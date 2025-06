Medioriente | Katz a Idf avanzare a Gaza indipendentemente da negoziati

In un momento in cui le tensioni in Medio Oriente raggiungono picchi allarmanti, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dato una chiara direttiva all'IDF: avanzare a Gaza senza attendere i negoziati. Questo sviluppo potrebbe segnare una svolta decisiva nel conflitto e influenzare non solo la stabilitĂ regionale, ma anche le relazioni internazionali. Un aspetto interessante? La determinazione di Katz mette in discussione la capacitĂ della diplomazia di fronte a conflitti armati. Cosa ci riserver

Milano, 1 giu. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver dato istruzioni all’esercito (IDF) di “continuare ad avanzare a Gaza” e di raggiungere tutti gli obiettivi, “indipendentemente da qualsiasi negoziato”. Katz ha detto di aver anche ordinato alle Idf di usare tutte le loro risorse per proteggere le truppe ed eliminare Hamas. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Katz a Idf, avanzare a Gaza indipendentemente da negoziati

