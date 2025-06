Medioriente | Idf nessuno sparo contro palestinesi a sito aiuti accuse false

La situazione in Medio Oriente continua a essere tesa, con accuse incrociate tra Israele e Palestina. L'IDF smentisce di aver aperto il fuoco sui palestinesi vicino a un centro di aiuti umanitari, mentre le autorità locali parlano di 31 vittime. Questo episodio sottolinea la complessità del conflitto e la lotta per la verità . Qual è il prezzo della narrazione in una guerra così dilaniante? La comunità internazionale guarda con crescente preoccupazione.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – L’esercito israeliano (IDF) nega di aver aperto il fuoco questa mattina sui palestinesi nelle vicinanze di un sito di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Le autoritĂ di Gaza hanno riferito che almeno 31 persone sono state uccise dal fuoco israeliano nella zona. Dopo aver condotto un’indagine preliminare, l’esercito afferma di aver stabilito che le truppe “non hanno sparato contro i civili mentre si trovavano nelle vicinanze o all’interno del sito di distribuzione degli aiuti umanitari e che le segnalazioni in tal senso sono false”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Idf, nessuno sparo contro palestinesi a sito aiuti, accuse false

