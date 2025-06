Medioriente | Hamas pronti a nuovo round di negoziati per cessate il fuoco

In un contesto globale sempre più attento alla pace e alla stabilità, Hamas apre alla possibilità di negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Un passo fondamentale, non solo per la regione, ma anche per l'intera comunità internazionale. Questo momento di dialogo potrebbe rappresentare un cambio di rotta significativo in un conflitto che dura da decenni. La speranza è che le parole si traducano finalmente in fatti concreti.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Accogliamo con favore i continui sforzi del Qatar e dell’Egitto per porre fine alla guerra di occupazione nella Striscia di Gaza. Siamo pronti ad avviare un ciclo di negoziati indiretti per raggiungere un accordo che porti a un cessate il fuoco permanente e al ritiro completo dell’occupazione”. È quanto ha dichiarato Hamas come riporta Al Jazeera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Hamas, pronti a nuovo round di negoziati per cessate il fuoco

Leggi anche Ucraina: Mosca, pronti a proseguire nei negoziati - La Russia si dichiara pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina, secondo le parole di Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale russo.

