Medioriente | Al Jazeera sale a 40 morti bilancio raid a sito umanitario a Gaza

La crisi in Medio Oriente continua a colpire duramente, con un bilancio tragico di almeno 40 morti in un raid su un centro umanitario a Gaza. Questo evento drammatico sottolinea l'urgenza di una soluzione pacifica, mentre il mondo guarda con crescente preoccupazione. Ciò che accade nella Striscia non è solo una questione locale, ma un riflesso delle tensioni globali e del bisogno di cooperazione internazionale. È tempo di risposte concrete.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – Sale ad almeno 40 morti il bilancio delle persone uccise in bombardamenti e scontri a fuoco da parte di carri armati israeliani nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Lo riferisce Al Jazeera. “Le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui palestinesi radunati nei siti di distribuzione degli aiuti gestiti da un gruppo sostenuto dagli Stati Uniti nella parte meridionale e centrale di Gaza, uccidendo almeno 39 persone a Rafah e un’altra nei pressi del corridoio di Netzarim”, riferisce Al Jazeera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Al Jazeera, sale a 40 morti bilancio raid a sito umanitario a Gaza

