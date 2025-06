Medio Oriente Mattarella | Inaccettabile il rifiuto del diritto umanitario a Gaza

In un momento in cui le tensioni in Medio Oriente raggiungono livelli critici, il richiamo del Presidente Mattarella al rispetto del diritto umanitario a Gaza risuona forte e chiaro. "Inaccettabile" è la sua parola d'ordine per una situazione che coinvolge vite umane. La richiesta di un cessate il fuoco non è solo un appello alla pace, ma un invito alla responsabilità collettiva. Ora più che mai, il mondo deve ascoltare e agire.

ROMA – "È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al corpo diplomatico e alle più alte cariche istituzionali in occasione della cerimonia della festa della Repubblica.

