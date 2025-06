Medio Oriente è morto anche Hamdi al Najjar il medico palestinese papà del piccolo Adam

È una storia che fa male, quella di Hamdi al Najjar, il medico palestinese stroncato dal dolore e dalla violenza. La sua tragica scomparsa, dopo aver perso nove figli in un bombardamento, è il grido silenzioso di un popolo che chiede pace in un contesto di conflitto eterno. Adam, il suo unico sopravvissuto, rappresenta la speranza in un futuro migliore. Come possiamo non fermarci a riflettere su tale ingiustizia?

Non ce l’ha fatta Hamdi al Najjar, il medico palestinese ferito nel bombardamento israeliano della sua abitazione a Khan Younis in cui sono rimasti uccisi nove dei suoi figli. A quanto riferisce il sito Quds Network, il medico è morto per le gravi ferite riportate. Il decimo figlio di al Najaar, Adam, è l’unico sopravvissuto alla strage insieme alla madre, la dottoressa Alaa Al-Najjar, pediatra,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, è morto anche Hamdi al Najjar il medico palestinese papà del piccolo Adam

