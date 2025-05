Medico di base solo tre ore al mese la denuncia del sindaco | Gli anziani come faranno?

In un'epoca in cui la sanità dovrebbe essere accessibile a tutti, la denuncia del sindaco di Clausetto su un medico di base disponibile solo tre ore al mese getta un'ombra preoccupante sul diritto alla salute, specialmente per gli anziani. Questa situazione mette in luce un trend allarmante: l'abbandono delle aree rurali e la carenza di servizi essenziali. Come possono i più vulnerabili affrontare una simile sfida? È tempo di agire!

CLAUZETTO - La protesta stava montando già da qualche giorno. Erano stati i cittadini di Vito d?Asio a denunciare per primi il fatto che in alta val d?Arzino e in alta Val Cosa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Medico di base solo tre ore al mese, la denuncia del sindaco: «Gli anziani come faranno?»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Medico Base Tre Ore Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Roma perderà in tre anni oltre 300 medici di famiglia e 77 pediatri. I dati municipio per municipio; Le Regioni spingono sulla riforma dei medici di famiglia: per loro doppio binario, convenzionati o dipendenti; Nel Bresciano ci sono 728 medici di base, ne servirebbero altri cento; I medici di base dovranno trascorrere almeno 2.100 ore alla settimana nelle case di comunità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stipendio da 275mila euro per meno di 18 ore di lavoro a settimana, la "denuncia" al medico di base: «Come è possibile?»

Da msn.com: In tre anni l'aumento dello stipendio del medico di base sarebbe stato vertiginoso: dai 14.978 euro del 2021 ai 275.270 euro del 2023, un compenso ...

I medici di base dovranno trascorrere almeno 2.100 ore alla settimana nelle case di comunità

Come scrive laprovinciadicomo.it: Da tre anni la casa di comunità di via Napoleona, che pure eroga numerose prestazioni, non ha mai accolto i medici di famiglia. I camici bianchi non vogliono concentrare le energie, ma soprattutto non ...

La fuga dei medici di base continua: a Vigarano 4 cambi in tre anni

Riporta msn.com: Vigarano Pieve Sembra non aver fine il continuo cambio dei medici in paese e, tra i pazienti, cresce la preoccupazione. Dal prossimo mese la dottoressa Debora Torneo lascia l’incarico per altra destin ...