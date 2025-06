Media | morto a Gaza il padre di Adam

Un'altra vita spezzata nel conflitto di Gaza: Hamdi Al-Najjar, padre di Adam, è morto dopo un attacco aereo che ha già portato via nove dei suoi figli. Questo dramma familiare sottolinea la tragedia quotidiana che vive la popolazione palestinese, in un contesto di violenze che non accenna a placarsi. La storia di Al-Najjar è un potente richiamo alla necessità di pace e giustizia in una regione segnata dalla sofferenza.

9.00 Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis. Lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie. L'attacco colpì la casa della famiglia e costò la vita a nove figli dell'uomo. La madre dei bambini, la pediatra palestinese Alaa Al-Najjar, si salvò perché era al lavoro in ospedale. Adam, gravemente ferito, sarà operato e curato in Italia, dice il ministro Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Schianto sulla strada maledetta, il padre morto sul colpo: gravissimi moglie e bimba di 7 mesi

Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Oriago di Mira, spezzando una giovane famiglia.

Cerca Video su questo argomento: Media Morto Gaza Padre Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Guerra Israele, Bbc: raid a Gaza su casa dottoressa, morti 9 dei 10 figli; Media, è morto il padre di Adam; Ok condizionato di Hamas al piano Usa. Witkoff: inaccettabile - Media, è morto il padre di Adam, unico sopravvissuto dei suoi dieci figli; Raid israeliani su Gaza, colpita la casa di una dottoressa: uccisi 9 dei suoi 10 figli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Media, è morto il padre di Adam

Si legge su msn.com: Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia di stampa ...

Gaza, morto anche il medico padre di 10 figli. Israele attacca distribuzione aiuti: almeno 31 morti

Secondo fanpage.it: Hamdi al-Najjar, medico e padre di 10 figli, è morto per le ferite di un raid israeliano che ha ucciso 9 dei suoi bambini ...

Gaza, attacchi di Israele su centri aiuti umanitari: 31 morti. Morto il padre di Adam

Scrive ilsole24ore.com: Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell’attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud ...