Media | Israele attacca un centro aiuti a Rafah decine di morti e oltre 115 feriti

Israele colpisce un centro aiuti a Rafah, provocando decine di morti e oltre 115 feriti. In un contesto di crescente tensione, Hamas risponde alla proposta di tregua degli USA con un piano articolato in cinque fasi per il rilascio degli ostaggi. Un punto interrogativo si apre: la diplomazia può prevalere su un conflitto sempre più cruento? Le speranze di pace sembrano lontane, mentre il dramma umanitario continua a crescere.

Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi". L'inviato americano: "Risposta inaccettabile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media: "Israele attacca un centro aiuti a Rafah, decine di morti e oltre 115 feriti"

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza

Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali.

Guerra a Gaza, Israele a Onu: 400 camion bloccati. Folla assalta centro aiuti; Palestinesi assaltano magazzino alimentare dell'Onu. Netanyahu nega che a Gaza si muoia di fame - Netanyahu nega che i palestinesi stiano morendo di fame e dice che è “la menzogna del momento” (Video); Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti; Un'altra strage a Gaza: bombardata una scuola, decine di vittime. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 604. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a ...

Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

ansa.it scrive: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti local ...

Medio Oriente, Israele attacca Macron: 'Fa una crociata contro di noi', Trump: 'A breve notizie su una tregua a Gaza'

Riporta ansa.it: Duro attacco di Israele contro Emmanuel Macron, tacciato di condurre "una crociata contro lo Stato ebraico" e addirittura di celebrare "la sua festa nazionale il 7 ottobre", per aver sostenuto "il ...