McKennie Juventus rinnovo in stand by | novità sul futuro del centrocampista americano Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus si trova in un momento cruciale: il rinnovo di Weston McKennie è in stand by e le voci sul mercato si intensificano. In attesa dell'insediamento della nuova dirigenza, i tifosi si chiedono se il centrocampista americano resterà a Torino o cercherà nuove avventure. Questa situazione potrebbe influenzare non solo la squadra, ma anche il mercato estivo, dove strategie e scelte saranno decisive. Rimanete sintonizzati!

McKennie Juventus, rinnovo in stand by. Le ultime novità sul futuro del centrocampista: cosa filtra in vista dell’estate. Il calciomercato Juve attende l’insediamento della nuova dirigenza. Nicolò Schira, su X, ha fornito importanti aggiornamenti sul fronte rinnovo per tre bianconeri. RINNOVI JUVE – « Il prolungamento del contratto di Federico Gatti (sigillato ma non firmato con Giuntoli) è ancora sul tavolo con Comolli. È previsto un incontro dopo le partite della Nazionale italiana per concludere l’affare. La Juve era in trattative avanzate per prolungare i contratti anche di Savona e McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juventus, rinnovo in stand by: novità sul futuro del centrocampista americano. Gli ultimi aggiornamenti

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus, come sta McKennie. Le ultime su Gatti e Koopmeiners

Buone notizie per la Juventus sul fronte Weston McKennie, che sembra esser fuori pericolo dopo l'infortunio contro l'Udinese.

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Juventus Rinnovo Stand Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Gatti Juventus, importanti novità sul rinnovo: cosa filtra sul futuro del difensore dopo la rivoluzione in dirigenza. Rivelazione

Segnala juventusnews24.com: Gatti Juventus, importanti novità sul rinnovo: cosa filtra sul futuro del difensore bianconero. Le ultime sul centrale Il calciomercato Juve è già in fermento, anche sul fronte rinnovo. Nicolò Schira, ...

Calciomercato Juve, Giuntoli scatenato: altro rinnovo in vista dopo Gatti e McKennie

Da jmania.it: Recentemente si è parlato molto dei probabili prolungamenti di Weston McKennie e Federico Gatti: i due titolarissimi non dovrebbero essere gli unici. Il dirigente bianconero, infatti, starebbe ...

Juventus, McKennie da esubero a imprescindibile: altro rinnovo

Come scrive msn.com: Da giocatore in uscita a perno del centrocampo: McKennie convince Motta e la Juventus è pronta a premiarlo con un nuovo rinnovo fino al 2029. Quando il mercato estivo del 2023 ha preso il via ...